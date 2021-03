Hockeysters winnen in Pro League opnieuw van Duitsland

Gouden Bol baalt voor maatje Klaver: ‘Ze leert hier zeker van’

0:56 Femke Bol luisterde vervuld van blijdschap naar het Wilhelmus in een lege Arena van de Poolse stad Torun. De Nederlandse atlete moest daarna zelf de gouden medaille omhangen die ze even daarvoor in de finale van de 400 meter op de EK indooratletiek in machtige tred had veroverd. Maar er was niet alleen blijdschap voor Bol.