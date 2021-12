Hoe een 'hockeyster' de loopwereld versteld doet staan: ‘Het moet nog doordringen’

Door Pim Bijl



Jill Holterman, tot zondagochtend de snelste Nederlandse marathonloopster dit jaar, bekent eerlijk nog nooit van Nienke Brinkman te hebben gehoord tot haar finish in Valencia. En zo zijn er velen die zich na het bekijken van de uitslag afvragen: wie is in hemelsnaam de vrouw die ogenschijnlijk vanuit het niets dertiende is geworden in 2.26.34? Op internet is, op één podcastinterview na, ook al weinig informatie over haar te vinden.



De lach van Nienke Brinkman klinkt door de telefoon, wanneer ze uren na haar finish hoort over het collectieve gegoogle. ,,Ik ben natuurlijk ook nog helemaal niet bekend in het atletiekwereldje”, zegt ze. ,,Ik was altijd aan het hockeyen. Tijdens heel mijn jeugd, maar ook nog toen ik tweeënhalf jaar geleden naar Zwitserland verhuisde voor mijn studie en werk. Omdat het niveau tegenviel ben ik een beetje gaan hardlopen.” Droog: ,,Op een gegeven moment merkte ik dat ik dat wel goed kon.”