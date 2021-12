Hoe kluizenaar Kamminga na olympisch succes door wilde pakken: ‘Op het WK ga ik voor records’

In z’n uppie lag hij op de vroege ochtend in het water. Het was muisstil in het bad van het nationaal trainingscentrum in Amsterdam. Arno Kamminga houdt van wedstrijden zwemmen, maar met de opkomst van corona verdwenen die in 2020 één voor één uit zijn agenda. Wat overbleef waren wat testwedstrijdjes achter gesloten deuren.