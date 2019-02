Holdener prolongeert titel op combinatie

Svindal wil imposante carrière in stijl afsluiten op WK

13:51 De Noor Aksel Lund Svindal wil zaterdag zijn carrière in stijl afsluiten. De 36-jarige Svindal aast in zijn laatste race, bij de WK in Åre, op de wereldtitel op de afdaling. ,,Fysiek en mentaal ben ik er klaar voor'', zegt de olympisch kampioen van Pyeongchang 2018 op het 'koningsnummer'.