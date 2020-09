Honkbal in bubbels hervat in Texas en Californië

De Amerikaanse honkbalcompetitie gaat in de play-offs verder met wedstrijden in een neutrale bubbel in Arlington in Texas. De Major League Baseball (MLB) maakte gisteren het schema bekend van de play-offs die op 29 september zullen beginnen.

De laatste twee ronden van de play-offs en de afsluitende World Series op 20 oktober zullen allemaal worden gehouden in het zuiden van Californië en in Texas. Hiermee hoopt de MLB uitbraken van het coronavirus in de sport tegen te gaan.

De finales van de play-offs in de American League zullen plaatsvinden in Petco Park in San Diego in Californië. De finales van de National League worden afgewerkt in Arlington in Texas. De maximaal zeven wedstrijden van de World Series zullen vanaf 20 oktober tot uiterlijk 28 oktober allemaal worden gespeeld in Arlington.

Volgens bestuurder Rob Manfred denkt de MLB erover om een beperkt aantal toeschouwers de wedstrijden in het stadion te laten bezoeken, zo meldde The Washington Post.

Het akkoord houdt rekening met de zorgen van de spelers en biedt een veilige, gezonde en succesvolle afsluiting van het seizoen van 2020, zegt Tony Clark, de baas van de spelersbond van de MLB.

In de play-offs van de honkbalcompetitie nemen dit seizoen zestien teams het tegen elkaar op in plaats van de gebruikelijke tien teams. Dit was al eerder besloten, omdat het reguliere seizoen door de coronapandemie was ingekort.