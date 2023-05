Honkbal-superster weigert met ploeg te slapen in spookhotel en boekt Airbnb voor zichzelf

Vraag maar aan Bryce Harper, de grote ster van Philadelphia Phillies, die er ooit een bijzondere ervaring had. ,,Toen ik ’s ochtends wakker werd – ik zweer het op alles – lagen de kleren op de grond en stond de tafel aan de andere kant van de kamer tegen de muur”, zei Harper op MLB.com. ,,Ik was zo zenuwachtig. Ik dacht echt dat er misschien iemand in mijn kamer was. Ik had geen idee wat er in godsnaam net was gebeurd, dus ik keek echt om me heen en controleerde toen of de deur nog op slot zat, en dat was zo.”