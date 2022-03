Honkbalcoach Hensley Meulens keert terug bij New York Yankees

Meulens speelde in zijn jeugd op Curaçao en kwam later in de Verenigde Staten uit voor diverse collegeteams. In 1989 debuteerde hij in de Amerikaanse Major League als zesde Nederlander bij de New York Yankees. Later kwam hij in actie bij Montreal Expos en Arizona Diamondbacks. Meulens debuteerde in 2000 voor Oranje. Bij de Zomerspelen in Sydney was hij de grote man van Oranje, dat onder meer won van Cuba. Sinds 2013 is Meulens coach van het Nederlands team.