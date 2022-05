Honkbalknuppel van Jackie Robinson geveild voor 1 miljoen dollar

Finalisten van vorig seizoen op voorsprong in play-offs NBA

Milwaukee Bucks heeft opnieuw de leiding genomen in het derde duel uit de eerste ronde van de play-offs in de NBA met Chicago Bulls. De titelverdediger in de Amerikaanse basketbalcompetitie won in Chicago met 111-81 en leidt nu in de best-of-seven serie met 2-1.

