Honkballer Jansen ondergaat hartoperatie

‘Remknijper’ Fenati krijgt toch nog een kans in de motorsport

16 november Romano Fenati keert volgend jaar toch weer terug in de sport. De 22-jarige Italiaan krijgt in de Moto3 een herkansing bij het team Marinelli Snipers, waar hij in september nog werd ontslagen. Hij had in de Grand Prix van San Marino op hoge snelheid in de remhendel van een andere coureur geknepen.