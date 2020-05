Honkballers en cricketers luiden noodklok: anderhalf jaar geen wedstrijden

Door Rik Spekenbrink



In een brief aan NOC*NSF vragen de KNBSB en KNCB om maatwerk. In hun ogen is er vorige week, toen het kabinet bepaalde dat er tot 1 september van dit jaar geen competities mogen worden gespeeld, te veel gekeken naar de grotere sporten als voetbal en hockey. Die competities beginnen normaliter rond september en kunnen dus min of meer ‘normaal’ van start, later dit jaar. Voor de zomersporten honkbal, softbal en cricket ligt dat anders. Die seizoenen eindigen juist rond september.

,,De zomersporten zijn volledig vergeten”, schrijven beide bonden in hun brief aan de sportkoepel. ,,Geen wedstrijden tot 1 september 2020 betekent voor ons dat het gehele seizoen verloren gaat en er over een periode van 18 maanden (van september 2019 tot en met maart 2021) geen wedstrijden worden gespeeld. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor de ledenaantallen en contributie-inkomsten. De verwachting is dat de terugloop van het ledenaantal enorm zal zijn.” Genoemde sporten kunnen vanwege weersomstandigheden niet worden beoefend in het najaar of de winter.

Voorbereiding

Volledig scherm Softbal: Recordinternational Rebecca Soumeru neemt afscheid. © Ricardo Smit Behalve het voorspelde ledenverlies waarschuwen de bonden ook voor een ernstig verstoorde voorbereiding van de nationale teams op grote toernooien. Zo staan voor de honkballers de World Baseball Classics en het (uitgestelde) Olympisch Kwalificatietoernooi voor Tokio op het programma en is er vanaf half oktober een WK cricket in Australië. ,,Het wegvallen van de competitie zal grote gevolgen hebben op de sportieve prestaties.”



Honkbal, softbal en cricket zijn bovendien ‘niet-contactsporten’, schrijven de bonden. ,,Er zijn diverse aanpassingen mogelijk om op korte termijn weer een volwaardige competitie te beginnen.”

