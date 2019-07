Honkballers sluiten groepsfase in Rotterdam af met fraaie zege op koploper

Nederland won in de eerste wedstrijd met 6-5 van Japan en verloor daarna van Verenigde Staten (0-5) en Curaçao (2-3). Na de laatste groepswedstrijden op woensdag kent Nederland de volgende tegenstander in de tweede fase van het toernooi.



Nederland en Taiwan, dat de eerste twee duels had gewonnen, kwamen in de eerste vier innings niet tot scoren. In de vijfde innings sloeg Oranje toe. Denzel Richardson, Rodney Daal en Dudley Leonora liepen de eerste drie punten binnen (3-0). In de zesde inning kwam ook Gianison Boekhoudt tot scoren (4-0). Taiwan wist in de gelijkmakende slagbeurt de nul weg te werken (4-1), maar de Nederlandse ploeg stond daarna geen punten meer toe.