Hoogspringlegende en naamgever van de Fosbury Flop op 76-jarige leeftijd overleden

Fosbury’s manager Ray Schulte meldde maandag dat de atleet een dag eerder is overleden aan de gevolgen van een vorm van kanker. ,,Het is met diepe treurnis dat ik moet melden dat mijn vriend en een van de meest invloedrijke atleten uit de geschiedenis van de atletiek zondagmorgen vreedzaam in zijn slaap is overleden, na een kort gevecht tegen een teruggekeerd lymfoom. Dick zal enorm worden gemist door vrienden en fans van over de hele wereld. Een echte legende en een vriend van iedereen.”