Hordeloopster Harper maakt rentree na geboorte dochter

NBA Antetokoun­mpo leidt Milwaukee langs Minnesota

7:52 Aan de hand van Giannis Antetokounmpo wonnen de Milwaukee Bucks vannacht in de NBA met 134–106 van de Minnesota Timberwolves. De MVP van het afgelopen jaar had met 34 punten en 15 rebound een groot aandeel in de derde overwinning op rij.