Houston Astros trekt stand gelijk na spannend duel in World Series

De Dodgers begonnen aan de achtste inning met een 3-1-voorsprong met Jansen op de heuvel. De Oranje-international moest echter een punt toestaan. In de negende inning zorgde Marwin Gonzalez er met een homerun voor dat verlenging nodig was.



Josh Fields loste Janssen af op de heuvel in de tiende slagbeurt, maar zag tot zijn ontsteltenis Jose Altuve en Carlos Correa de bal over de muur slaan. De Dodgers maakten weer gelijk, maar een homerun van George Springer in de elfde inning zorgde voor 7-5 voor de Astros. De Dodgers kwamen niet meer verder terug dan 7-6.



De derde wedstrijd is morgen in Houston.