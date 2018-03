Houston Rockets stopt zegereeks Trail Blazers

Verantwoordelijk daarvoor was Houston Rockets, de best presterende ploeg in de Amerikaanse profcompetitie NBA. Met James Harden als topschutter kwamen de bezoekers uit op 115-111. Harden was goed voor 42 punten.



Chris Paul voegde daar 22 punten aan toe, met onder meer twee benutte vrije worpen met minder dan twee tellen op de klok. Het was al weer de zesde zege op rij en de 23e in 24 duels buiten Houston. Het was even wennen voor de fans van Portland dat achttien van de laatste negentien thuisduels had gewonnen.



Boston Celtics won met 100-99 van Oklahoma City Thunder, dat zes wedstrijden ongeslagen was. In de spannende slotfase besliste Marcus Morris de partij met een driepunter met 1,2 seconde te gaan. Russell Westbrooks poging van afstand in de zoemer miste de basket.