Houtzager verslaat Smolders en Dubbeldam op NK in Kronenberg

Houtzager noteerde 2.08 strafpunten, minder dan de 6.91 van Smolders. Dubbeldam had 7.56 strafpunten. ,,Ze sprong heel goed en gaf me een fantastisch gevoel. Ze heeft over alle dagen geen fout gemaakt en dat op haar eerste grote kampioenschap. Het gevoel is elke dag zo goed geweest. Daarom ben ik ook hier, om te zien hoe ze zo’n kampioenschap zou springen. Het is een super ervaring voor haar”, was Houtzager blij met Sterrehofs Dante.



,,Alle goede Nederlandse ruiters zijn hier. Dat maakt het extra speciaal om kampioen te worden. En het was een serieus kampioenschap, vergeet dat niet. Met het oog op de Olympische Spelen is dit voor ons ook een goede test. Heel veel gaat er immers niet meer gebeuren dit jaar. Dit maakt wel wat goed voor dit seizoen.”