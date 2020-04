Hyballa neemt geen enkel risico, Makkelie doodt tijd met vissen

IJshockey­er uit NHL overleden aan hersenbloe­ding

13:46 De Canadese ijshockeyer Colby Cave van NHL-club Edmonton Oilers is op 25-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding. Cave onderging dinsdag in het ziekenhuis van Toronto een spoedoperatie, om een cyste te verwijderen die op zijn hersenen drukte en voor een bloeding had gezorgd. De Canadees lag daarna enkele dagen in coma, maar overleed zaterdag alsnog.