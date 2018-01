Icoon Smit ontvangt als eerste waterpoloster Gouden Speld

Met Smit als aanvoerster veroverden de waterpolosters in Peking de olympische titel. De ploeg van Van Galen versloeg de Verenigde Staten in een zenuwslopende finale met 9-8. Na het goud op de Spelen pakte Smit met Oranje brons op het EK 2010 en achtereenvolgens zilver op het WK 2014, WK 2015 en EK 2016. Bij dat laatste toernooi in Belgrado, waar Smit werd gekozen tot beste speelster, grepen de waterpolosters naast een ticket voor de Spelen. Het ging vervolgens ook mis op het olympisch kwalificatietoernooi in eigen land, waardoor de nummer twee van de wereld ontbrak in Rio.



Het boegbeeld van de waterpolosters zag op tegen de lange weg naar de Spelen van 2020 in Tokio en besloot daarom te stoppen als international. Smit werd dinsdag door de KNZB gehuldigd voor aanvang van de wedstrijd in de World League tegen Spanje.