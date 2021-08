Ierse olympiër deelt vreselijke foto's van gevolgen klap in gezicht tijdens avondje stappen

Olympiër Jack Woolley (22) was dit weekeinde één van de slachtoffers van zinloos geweld tijdens een avondje stappen. De Ierse taekwondoka kreeg een rake klap in zijn gezicht en werd hevig bloedend afgevoerd naar het ziekenhuis, zo vertelt hij zelf.

Wat een rustig avondje uit met een vriend moest worden, is voor Jack Woolley uitgedraaid op een nachtmerrie. De olympiër belandde vrijdagnacht in het ziekenhuis van Dublin. Op Instagram doet hij zijn verhaal, vergezeld door enkele afschrikwekkende foto’s die niet geschikt zijn voor mensen met een gevoelige maag.

,,Afgelopen vrijdag ging ik iets eten met een vriend, waarna we nog iets gingen drinken. Toen we langs de River Liffey terugkeerden, begon een groepje van zo’n acht tot twaalf twintigers, zowel mannen als vrouwen, mensen aan te vallen. Jammer genoeg was ik één van de slachtoffers. Toen ik langsliep, kreeg ik een klap in mijn gezicht. Eén klap, gevolgd door ‘mijn fout, verkeerde persoon’, waarna ze verder gingen en nog andere onschuldige mensen toetakelden.”

Op de heftige foto's die Woolley op Instagram deelt, is te zien hoe hij hevig bloedend op de grond zit. De feiten vonden net na middernacht plaats. Enkele uren daarvoor was Woolley nog gewoon aan het trainen.

,,Gelukkig was ik in staat een ambulance te bellen en bij bewustzijn te blijven”, vervolgt hij zijn verhaal. ,,Mijn vrienden hebben me geholpen en ik ben blij dat zij allebei ongedeerd zijn. Er zijn heel wat mensen afgevoerd en ik heb gehoord dat er zelfs één persoon is overleden na een messteek. Momenteel wacht ik in het ziekenhuis op een operatie aan mijn mond. Bedankt voor alle steun en berichtjes.”

De verpleegkundigen zorgde voor de eerste hulp aan het gezicht van de olympiër en later zal er plastische chirurgie volgen. Er is nog niemand gearresteerd, maar het onderzoek tegen de bende loopt.

De Olympische Spelen werden voor Woolley trouwens een teleurstelling. De nummer acht van de wereld werd al in de eerste ronde in de categorie tot 58 kilo uitgeschakeld door zijn Argentijnse tegenstander Lucas Guzman. Woolley was de eerste Ier ooit die zijn land op de Spelen vertegenwoordigde in het taekwondo.