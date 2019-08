‘Ik ben Dagobert, ik wil ál het goud’

Door Rik Spekenbrink



Niet alleen waren de ouders van hockeyster Lidewij Welten aanwezig bij ongeveer 190 van de 200 interlands die hun dochter overal ter wereld speelde, ze bewaren ook een hoop. Een tijdje geleden kreeg de aanvalster oude MSN-gesprekken onder ogen. Ze waren uit 2008. Welten was toen 18 en stond in Peking aan de vooravond van haar olympische debuut. Pa en ma zouden later invliegen om er getuige van te zijn. ,,Als ik dat nu teruglees, hoe ik daar praatte: echt hilarisch’', vertelt Welten op een zonnig terras in Huizen. ,,Ik vond het wel vet en gaaf, maar was totaal niet overdonderd of zo. Vooraf had iedereen het over de gigantische eetzaal en het olympisch dorp. Ik zei: mwah, ja, best groot.’'