‘Ik ben niet de nieuwe Usain Bolt’

WK atletiek Coleman sprint naar wereldti­tel 100 meter in persoon­lijk record

28 september Christian Coleman heeft in Doha de wereldtitel veroverd op het koningsnummer, de 100 meter. De 23-jarige Coleman was in Doha een klasse apart. Hij rende naar het goud in 9,76 seconden, een persoonlijk record en ook de beste tijd van dit seizoen.