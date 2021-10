Indian Wells bomvol verrassingen: ‘lucky loser’ schakelt titelverdedigster Pliskova uit

Van Louise naar Loui: transseksu­e­le tophandbal­ler debuteert in Zweedse eredivisie

27 september Het is een primeur voor de Zweedse topsport: zaterdagavond debuteerde handballer Loui Sand in de eredivisie voor mannen, vijf jaar na het olympische debuut als Louise bij de Zweedse tophandbalsters. ‘Historisch’, kopten Zweedse kranten gisteren. En ook Sand was in de zevende hemel. ,,Ik ben zo verdomd dankbaar en blij voor wat er zaterdag is gebeurd.”