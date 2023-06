Indrukwekkend: Joost Luiten slaat over 186 meter zevende hole-in-one in loopbaan

De Nederlandse nummer één vierde zijn zevende hole in one vanmiddag op hole 8 van Golfclub München Eichenried. Zijn slag over 186 meter belandde in één keer in de hole. Het is zijn eerste ace, de heilige graal onder golfers, in twee jaar tijd. Zijn laatste maakte hij in 2021 tijdens de Tenerife Open. Luiten is de Nederlander met de meeste holes-in-one.