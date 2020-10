Indycar-coureur Van Kalmthout beste ‘rookie’ van 2020

Het was zijn grote doel in zijn debuutjaar en nog voor de laatste race van het Indycar-seizoen kan Rinus van Kaltmhout dat doel ook afvinken. De Nederlander is officieel ‘Rookie of the Year’ van 2020.

Door Arjan Schouten



Beste nieuwkomer, dat moest toch mogelijk zijn, vertelde Rinus van Kalmthout aan iedereen die het horen wilde, voorafgaand aan zijn eerste jaar in de Indycar Series. Op een persmeeting in Veghel, op het hoofdkantoor van sponsor Jumbo. Later nog eens in tal van interviews met de landelijke dagbladen. En eenmaal in Amerika, waar het seizoen vanwege corona met flinke vertraging startte, herhaalde hij die woorden nog maar eens.

Hoog ingezet, maar dat moest, meende Van Kalmthout. Een keer winnen of serieus meedoen voor de titel, dat zou heel lastig worden, wist de coureur van Ed Carpenter Racing. Maar de titel van beste rookie, dat was realistisch. En dat daar geen woord van gelogen was, bewees Rinus ‘Veekay’ afgelopen nacht. In de kwalificatie van de slotrace in Saint Petersburg moest zijn laatste concurrent Alex Palou pole pakken om de Nederlander nog te kunnen achterhalen in de race. Een schier onmogelijke opgave voor de Spanjaard, die niet verder kwam dan de vijftiende stek. Van Kalmthout, die zelfs als negende kwalificeerde voor de race van vandaag, mocht dus na de kwalificatie al zijn titel in het debutantenbal vieren.

Volledig scherm Veekay in actie. © Rinus VEEKAY PR / Ed Carpenter Racing

,,Alle wensen van het lijstje voor het seizoen 2020 zijn nu afgestreept’’, vertelde Van Kalmthout, die dit jaar al één keer pole pakte en een keer naar het podium mocht. ,,Ik wilde beste rookie worden, een podiumplaats scoren en vooral een goede indruk achterlaten. Dat is gelukt. Ik heb al mijn doelen bereikt en daar ben ik heel trots op.’’

De 20-jarige Hoofddorper staat met alleen de slotrace in Florida nog te gaan veertiende in het reguliere kampioenschap met 274 punten. Scott Dixon (502 pnt.) en Josef Newgarden (470) strijden vandaag in St. Petersburg om de titel. Nieuw-Zeelander Dixon, die start van P11, moet minimaal negende worden voor zijn zesde titel.