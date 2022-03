Ineke Dedden maakt favorietenrol waar en wint de 150 kilometer op Zweeds natuurijs

Eén keertje tweede (op het ONK) en viermaal eerste. Op Ineke Dedden stond op het zee-ijs van Lulea in Zweeds Lapland de afgelopen anderhalve week geen maat. De 28-jarige uit het Drentse Wanneperveen was oppermachtig in vrijwel de gehele serie van eerste marathons op natuurijs sinds twee jaar tijd. Dat bewees Dedden in haar oranje leiderspak van het Grand Prix-klassement ook nog eens in de allerlaatste wedstrijd van deze winter: de GP-finale over 150 kilometer.

De koers verliep vrijwel naar haar wens. De weersomstandigheden vielen achteraf heel erg mee. De ijsvloer lag er fraai bij, de temperatuur was niet al te koud en de wind was de grote afwezige. Daardoor bleef het peloton vrijwel in tact en konden de aanvallen die er waren wel gepareerd worden.

Quote Gewoon goed trainen, niet opgeven en vertrouwen hebben dat het goed komt. En dat is ook hier gelukt Ineke Dedden

Dat gebeurde ook met de laatste aanval van Aggie Walsma, die in de laatste ronde een voorsprong had van zo’n 40 seconden. Bij het ingaan van de laatste bocht in de finishstraat lag Walsma nog een paar meter voor, maar Dedden stelde haar favoriete tactiek al in: een lange sprint hard aangaan. Met succes, want zaterdag pakte Dedden haar vierde overwinning op het Zweedse natuurijs.

Niet van durven dromen

„Hier had ik vooraf niet van durven dromen”, gaf een verbaasde Dedden aan. Een echte verklaring voor haar succesvol optreden had ze niet echt. „Gewoon goed trainen, niet opgeven en vertrouwen hebben dat het goed komt. En dat is ook hier gelukt.”

Dedden en haar ploeggenoten van de formatie Palet Vastgoedonderhoud hadden de wedstrijd vrijwel contatnt onder controle, sprak de winnares na afloop. „De paar mensen die weg reden, waren acceptabel”, klonk het koeltjes nadat ze de zege met haar ploeg had gevierd. Haar overwinningen noemde ze een mooi afscheid van de hoofdsponsor, na een periode van tien jaar.

Als tweede in de GP-finale eindigde Merel Bosma (Team Turner), voor Sharon Hendriks (Mastermind). Walsma moest genoegen nemen met een zevende plaats.