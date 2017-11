International Simmons opnieuw beste korte stop in MLB

Het is de derde keer dat de 28-jarige Curaçaoënaar, die eerder dit jaar met Team Kingdom of the Netherlands deelnam aan de World Baseball Classic, de Gold Glove ontvangt. Hij won de prijs eerder in 2013 en 2014 met de Atlanta Braves in de National League.



Simmons kwam het afgelopen seizoen uit voor de Los Angeles Angels in de American League en werd daarmee pas de derde speler in de ruim honderdjarige geschiedenis van Major League Baseball die de Gold Glove Award in beide leagues weet te winnen.