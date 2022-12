Iraanse schaakster Sara Khadem verhuist naar Spanje na internationaal toernooi zonder hijab

Khadem, de nummer 804 in de wereld en nummer 10 in haar thuisland, is niet van plan om na het toernooi terug te keren naar Iran uit angst voor represailles. Dat vertelden twee bronnen aan de Spaanse krant El País. In plaats daarvan zullen Khadem en haar man, de filmregisseur Ardeshir Ahmadi, en het jonge kind van het paar verhuizen naar een Spaanse stad. Het is nog onduidelijk of het gezin al een verblijfsvergunning heeft gekregen. In het rapport staat dat ze een flat in het land bezitten of dat ze van plan zijn asiel aan te vragen. Khadem reageerde tot op heden niet op een verzoek van de Engelse krant The Guardian om commentaar te geven.