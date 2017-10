Israëlische judoka zingt verboden volkslied in Abu Dhabi

Flicker was de beste in de klasse onder 66 kilo tijdens de Judo Grand-Slam van Abu Dhabi. Zoals gebruikelijk mogen Israëlische atleten in de Verenigde Arabische Emiraten geen symbolen van hun land op hun tenue dragen. Ook voor de vlag van Israël en het volkslied is in de Emiraten geen plaats. Daarom deed de Israëliër mee aan het toernooi onder de vlag van de Internationale Judo Federatie. Na zijn winst pakte Flicker op het podium toch zijn moment door voor zichzelf zachtjes het volkslied van zijn Israël ten gehore te brengen.



Eerder deze week eiste de Internationale Judo Federatie dat de Emiraten Israëlische atleten gelijk behandeld. ,,Alle delegaties, met inbegrip van de Israëlische, moeten zonder uitzondering in alle opzichten gelijk worden behandeld,'' schreef de president van de Internationale Judo Federatie aan de bond van de Emiraten.