James passeert Jordan op topscorerslijst NBA

Achtste bekentenis in 'Operation Aderlass'

5 maart De Estse langlaufer Algo Kärp heeft bekend dat hij zich heeft bezondigd aan bloeddoping. Hij maakte gebruik van de diensten van de in opspraak geraakte Duitse sportarts Mark Schmidt. Kärp is de achtste sporter die bekent in het dopingschandaal met de naam Operation Aderlass, dat ging rollen na invallen van de Oostenrijkse politie bij het WK noordse combinatie in Seefeld. ,,Ik kon niet langer leven met deze leugen'', aldus Kärp.