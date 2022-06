Jamile Samuel mag toch niet naar WK atletiek: ‘Ze hebben me uit het team geschopt’

Jamile Samuel komt volgende maand toch niet in actie bij de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene. Samuel werd eerder deze week door de Atletiekunie nog geselecteerd voor de estafetteploeg op de 4x100 meter. De bond heeft dat echter teruggedraaid, meldt de 30-jarige sprintster op Instagram.

,,Helaas kreeg ik vandaag een telefoontje dat ik niet naar Eugene zal gaan. De Nederlandse bond heeft besloten dat ik niet fit genoeg ben voor het team”, schreef Samuel woensdagavond. ,,Ik heb één estafetterace afgezegd omdat ik me zorgen maakte over mijn fitheid gezien mijn blessuregeschiedenis. Het is vaak riskant om veel te racen in de laatste weken voor een groot kampioenschap.”

,,De beslissing heb ik zorgvuldig genomen, met het idee dat ik in de best denkbare vorm zal zijn voor mijn team. Ik nam de beslissing voor mijn team, omdat ik geen blessure wilde riskeren. De Nederlandse coaches waren het hier niet mee eens en hebben me uit het team voor Eugene geschopt”, aldus Samuel.

De Nederlandse atlete is teleurgesteld over die beslissing. ,,Het voelt verkeerd om deze kampioenschappen om de verkeerde redenen van me te laten afpakken.” Samuel meldt verder dat ze zich nu concentreert op de Europese kampioenschappen in augustus in München. Ook gaat ze individueel wedstrijden lopen.

Atletiekunie: ‘Alle atleten moeten fit genoeg zijn’

Volgens technisch directeur Ad Roskam heeft de Atletiekunie haar vooral uit voorzorg uit de WK-selectie gehaald. ,,Uiteindelijk moeten we ervan op aan kunnen dat alle atleten in het team fit genoeg zijn om aan het toernooi deel te nemen. In de aanloop hebben we met de estafetteploeg een voorbereidingsprogramma, dat loopt van het NK-weekend tot aan de WK. Daarin zitten een aantal wedstrijden, gezamenlijke trainingen en een voorbereidend trainingskamp in Amerika”, legt Roskam uit.

Een van die wedstrijden was de Diamond League van donderdagavond in Stockholm. ,,Dinsdag belde Jamile na de estafettetraining op Papendal op en vertelde ze dat ze de wedstrijd in Stockholm niet zou kunnen lopen. Ook in de trainingen kon ze een groot deel van de oefeningen niet doen, omdat de NK voor een pittige reactie op haar achillespees hadden gezorgd”, aldus Roskam.

,,Omdat we bij de dames niet zo’n heel brede estafetteploeg hebben, mede door het uitvallen van bijvoorbeeld Dafne Schippers, was het de vraag of Jamile wel op tijd fit zou zijn voor de WK. Mede daarom hebben we besloten om het traject hier al te stoppen en het op een andere manier op te lossen.”