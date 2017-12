‘Japan is de beste tegenstander die we kunnen treffen’

Nu laat Thomsen haar invallen, ten koste van Angela Steenbakkers. In het handbal mag een coach drie keer tijdens een toernooi wisselen. Thomsen: ,,Pearl is een soort joker, we kunnen haar inzetten op drie posities en ze is goed in de een-op-eensituaties die we morgen tegen Japan veel verwachten te krijgen. En ik ken haar niveau.”



Na het niet halen van de Olympische Spelen in 2012 was Van der Wissel even klaar met het Nederlands team. ,,Dat missen op een punt was niet een zwarte dag, dat was een zwarte maand. Mentaal en fysiek was het goed voor mij om afstand te nemen. Ik heb er nooit spijt van gehad, ook niet toen ze vervolgens zilver wonnen op het EK en WK. Al vind ik het nu leuk er weer bij te zijn.”