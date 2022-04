Jean Paul de Bruijn houdt Dick Jaspers van 22ste nationale titel af in bibberfinale

In het Benelux Theater van D'n Durpsherd in Berlicum schiet De Bruijn uit de startblokken. Hij mag beginnen en doet dat met een serie van negen caramboles, net niet genoeg om meteen de de eerste set te pakken. En met vijfvoudig (en regerend) wereldkampioen Jaspers weet je het dan maar nooit. Hij blijft dit keer steken op een serie van vijf, waarna De Bruijn alsnog zijn ontbrekende carambole maakt.



Als na een wat langer gevecht ook de tweede set naar de underdog gaat, klinkt er al wat geroezemoes op de tribune. Gaat Jaspers (56) voor het tweede jaar op rij naast de nationale titel grijpen? Vorig jaar was er op het NK de machtsgreep-uit-het-niets van de ‘nobody’ Ludo Kools. De ‘stuntman’ uit Hoogerheide wist zich nu niet eens voor het NK te plaatsen.



Ook in de derde set komt De Bruijn (57) op voorsprong (3-0), maar de verdediging van Jaspers wordt beter en hij komt ook op het bord (6-10). Om daarna ook de vierde set met zwoegen en zweten binnen te halen (8-10) en het evenwicht dus weer te herstellen.