Jeffrey Herlings pakt ‘moeilijkste wereldtitel’ ooit: ‘Hier zal het nog 50 jaar over gaan’

Door Tim Gerth



Jeffrey Herlings begon aan de achttiende en laatste GP van 2021 met een achterstand van drie punten op WK-leider Romain Febvre. Hij moest aanvallen, dat wist hij, maar de stress van een bizar seizoen zorgde ervoor dat de Brabander niet bepaald uitgerust aan de race begon. ,,Ik heb bijna niet geslapen de afgelopen dagen’’, bekende Herlings na afloop. ,,Ik was zo moe en reed eigenlijk ongelooflijk slecht vandaag.’’ Desondanks was hij in het Italiaanse Mantova in beide manches de snelste. Het is voor Herlings zijn vijfde wereldtitel motorcross, de tweede in de MXGP (na 2018) en de eerste sinds zijn zware voetblessure in 2019.