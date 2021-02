Jip Vastenburg verkiest baanseizoen boven marathon

De pacer Podcast | Alles over hardlopen met een trainings­sche­ma

27 januari Loop je volgens een schema, of bepaal je zelf steeds waar je zin in hebt? En: welke trainingsschema’s zijn er allemaal, hoe kies of maak je er één, en hoe ga je er vervolgens mee om? We bellen met topcoach Rob Veer, die vanuit een dorpje in Frankrijk voor zo’n honderd recreanten en fanatieke lopers persoonlijk op maat gemaakte schema’s levert.