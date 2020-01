Jolly Jumpers laat koploper ontsnappen

Waterpolo­man­nen van BZC zetten grote stap richting halve bekerfina­le

18 januari NIJVERDAL - De mannen van Schuurman BZC staan met anderhalf been in de halve finale van het nationale bekertoernooi. Na de 15-8 zege in de eerste wedstrijd van de kwartfinale tegen ZPB, lijkt de return volgende week zaterdag in Barendrecht een formaliteit.