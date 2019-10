Jonker stopt bij Oranje vanwege zwangerschap

,,Mijn zwangerschap kwam voor mijn man en mij als een verrassing, maar wij zijn er ontzettend blij mee", laat Jonker weten. ,,Natuurlijk, tot voor kort was het mijn doel om deel te nemen aan de Olympische Spelen in Tokio in 2020. Het voelt op dit moment nog een beetje raar dat die ambitie ineens voorbij is. Maar ik krijg er zoiets moois voor terug, dat is het meer dan waard. Gelukkig reageerden bondscoach Alyson Annan en het team ook direct enthousiast. Iedereen is blij voor me."



De erelijst van Jonker bij Oranje telt twee olympische titels (2008, als reserve, en 2012), twee wereldtitels (2014 en 2018) en twee Europese titels (2017 en 2019). Ze zal na de bevalling niet meer terugkeren bij Oranje. Jonker bekijkt in de zomer van 2020 of ze bij Amsterdam nog doorgaat.



Annan roept voor haar trainingsgroep geen vervanger op voor Jonker.