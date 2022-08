Joost Luiten bij rentree in Praag één slag onder baangemiddelde

EK Zwemmen Na Europese titel voor Marrit Steenber­gen op 100 meter vrij zorgt estafette­ploeg voor derde goud

Marrit Steenbergen heeft bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Rome vrijdag goud gewonnen op de 100 meter vrije slag. De 22-jarige Friezin, die al jaren in Eindhoven woont en traint, verraste in de finale met de winst in een persoonlijk record van 53,24 seconden. Later op de avond pakte ze nóg een gouden plak

12 augustus