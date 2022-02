Joost Luiten mag hopen op topklassering door ijzersterke start in Verenigde Arabische Emiraten

Golfer Joost Luiten is sterk van start gegaan in de Ras Al Khaimah Classic in de Verenigde Arabische Emiraten. De 36-jarige Nederlander ging rond in 66 slagen. Daarmee bleef hij 6 slagen onder het baangemiddelde.