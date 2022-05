Joost Luiten verliest leiding op Dutch Open na ronde van 'net niet'

De 36-jarige Zuid-Hollander startte zijn tweede omloop over de banen van Bernardus Golf in Cromvoirt op de tiende hole. Met een bogey en een birdie presteerde hij stabiel tijdens het eerste deel van zijn ronde, maar op de tweede negen holes zakte Luiten weg in het klassement. Hij moest twee bogeys en zelfs een dubbele bogey (op hole 1) invullen op zijn scorekaart. Luiten zette daar slechts één birdie tegenover en kwam uit op een dagscore van drie boven par.

“Het was niet zo scherp als donderdag”, zei Luiten bij Ziggo Sport. “Net wat minder birdies en wat meer bogeys. Dat geeft aan dat golf een raar spelletje is. Het was vandaag ‘net niet’, ik heb te veel laten liggen. Zo miste ik op mijn eerste holes wat kansen op birdies. Daarna kwam helaas dat middenstuk, met een dubbele bogey en bogey op hole 1 en 2. Dat deed extra pijn. Maar al met al was het echt niet zo slecht.”

De 26-jarige Chinees Li Haotong nam de leiding met een ronde van 63 slagen. Hij kwam daardoor uit op een totaal van 135 na twee dagen, vijf minder dan Luiten. “Ik ga zaterdag volle bak vooruit en aanvallen, want zo ver weg sta ik niet”, zei Luiten, die naar eigen zeggen wat meer last had van de stevige wind. “Zelfs met het korte putten was het tricky.” Luiten is tweevoudig winnaar van het toernooi, dat jarenlang de naam van sponsor KLM droeg. Hij was in 2013 en 2016 de beste.

Lars van Meijel ging na een ronde van 71 slagen op donderdag nu rond in 70 slagen en staat kort achter Luiten in het klassement. Darius van Driel zakte ver weg door een ronde van 76 slagen. Van Driel, vorig jaar de beste Nederlander in Cromvoirt op de vierde plaats, dreigt met 146 slagen de ‘cut’ te missen.

Voor de winnaar van het Dutch Open ligt een cheque van bijna 300.000 euro klaar.

