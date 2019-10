Joost Luiten wendt zich tot sportpsycholoog

Parijs onthult embleem voor zomerspe­len van 2024

13:41 De Olympische Spelen van Parijs zijn pas in 2024, maar het embleem is dinsdag al bekendgemaakt via sociale media. In een filmpje werd daarbij uitleg gegeven. Het embleem is een compositie van drie symbolen: de gouden medaille, de olympische vlam en Frankrijks Marianne.