Jorge Lorenzo krijgt geen wildcard voor MotoGP

Lorenzo keerde in januari terug als testrijder bij Yamaha, nadat hij in november afscheid had genomen als vaste coureur. De Spanjaard kwam vorig seizoen tijdens de training hard ten val op het circuit van Assen. Daarbij brak hij een nekwervel. Twee weken daarvoor was hij op het circuit van Barcelona ook al hard onderuitgegaan.



Aanvankelijk was het de bedoeling dat Lorenzo dit jaar met een wildcard aan enkele races zou deelnemen. De organisatie van de MotoGP wil echter het aantal coureurs beperken vanwege het coronavirus.



Er is dit jaar nog geen race verreden in de MotoGP. Mogelijk start het seizoen in juli in het Spaanse Jerez met een wedstrijd zonder publiek.