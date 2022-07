Jorinde van Klinken bij discuswerpen als medaillekandidaat naar finale

Jorinde van Klinken heeft zich bij de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene geplaatst voor de finale van het discuswerpen. De 22-jarige atlete kwam in de kwalificaties tot een afstand van 65,66 meter en daarmee voldeed ze ruim aan de eis voor de finale, die komende woensdag is. Het was ook haar beste worp van dit jaar.

Van Klinken heeft in de Verenigde Staten een reputatie opgebouwd in het discuswerpen als studente aan de universiteit van Arizona. Ze won de afgelopen twee jaar de prestigieuze Amerikaanse studentenkampioenschappen. Vorig jaar sierde de geboren Assense lange tijd de eerste plaats op de wereldranglijst met een worp van 70,22 meter. Ze was de vierde vrouw in deze eeuw die de grens van 70 meter passeerde.

Met haar worp van 65,66 meter eindigde ze als tweede in de kwalificaties. Alleen de Amerikaanse olympisch kampioene Valarie Allman kwam verder: 68,36 meter. Van Klinken durfde dan ook hardop te zeggen dat ze in de finale voor een medaille gaat. ,,Waarom niet? Ik denk dat ik tot een van de medaillekandidaten behoor, dus dan is het een mooi doel”, zei ze.

De omstandigheden in stadion Hayward Field waren gunstig voor het discuswerpen, zei Van Klinken. ,,Er stond tegenwind en dat is perfect. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat er veel verder zou worden gegooid, maar dat viel tegen. Die tweede plek van mij is wel enigszins verrassend, ook omdat ik twee weken geleden nog een blessure in mijn bovenbeen opliep, juist op het moment dat ik voelde dat er een enorm goede vorm zat aan te komen.”

Ook om die reden was Van Klinken in haar nopjes met die 65,66. ,,Die blessure heeft de vorm niet aangetast. Dat is een opluchting.”

Mutaz Barshim was weer de beste bij het hoogspringen.

Historische prestatie Barshim

Mutaz Barshim uit Qatar veroverde voor de derde keer op rij de wereldtitel bij het hoogspringen. Hij won het goud in Eugene met een sprong van 2,37 meter. Hij waagde nog een poging op 2,42, maar die mislukte.

,,Drie wereldtitels op rij bij het hoogspringen heeft nog nooit iemand gepresteerd”, zei Barshim. ,,Ik heb inmiddels wel een grote naam in de sport, maar ik voel me niet de allerbeste. Het wereldrecord heb ik nog steeds niet in bezit”, aldus de atleet, die vorig jaar het olympisch goud in Tokio deelde met de Italiaan Gianmarco Tamberi.

Het wereldrecord staat sinds 1993 op naam van de Cubaan Javier Sotomayor met 2,45 meter. Barshims hoogste sprong is 2,43 meter.

De Venezolaanse Yulimar Rojas won voor de derde keer op rij de wereldtitel bij het hink-stap-springen. Haar beste sprong was 15,47 meter. Ze is ook de olympisch kampioene en houdster van het wereldrecord met 15,67.

De Keniaanse Faith Kipyegon nam de wereldtitel op de 1500 meter over Sifan Hassan. De Nederlandse atlete sloeg deze afstand over in Eugene. Ze liep de 10.000 meter en doet nog mee aan de 5000 meter. Kipyegon, die vorig jaar in Tokio de olympische titel veroverde op de 1500 meter, won de finale in Eugene in een tijd van 3.52,96.