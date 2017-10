Joshua prolongeert wereldtitel zwaargewicht

De bokser uit Kameroen hield lang stand, maar moest zich in de tiende ronde gewonnen geven met een technische knock-out. Takam oogde aangeslagen na een serie rake klappen van de Britse favoriet.



Joshua had in april de WBA-wereldtitel veroverd door in een uitverkocht Wembley de gelouterde Vladimir Klitsjko uit Oekraïne te verslaan. Beide boksers zouden later dit jaar in Las Vegas weer de ring in gaan voor een rematch, maar de 41-jarige Klitsjko besloot in augustus echter te stoppen met boksen.



Het was in eerste instantie de bedoeling dat Joshua in Cardiff zou vechten tegen Koebrat Poelev. De Bulgaarse uitdager moest zich echter met een schouderblessure afmelden, waarna Takam de kans kreeg om het op te nemen tegen de olympisch kampioen van 2012. De ongeslagen Brit vierde zijn twintigste overwinning en prolongeerde zijn titels bij de WBA, IBF en IBO.