Jubilaris Hertzberger helpt hockeyers langs Britten

Podcast De Pacer Ellen van Langen over haar gouden race, de liefde voor het lopen en mateloos­heid in haar werk

23 oktober Gedetailleerd blikt Ellen van Langen in hardlooppodcast De Pacer terug op haar gouden race op de Spelen in Barcelona in 1992. Ook vertelt de voormalig 800 meter-kampioene over haar grenzeloosheid, ook in haar werk, waardoor ze ook nu soms nog op het randje leeft. En over de gevolgen van het coronavirus voor de atletiek, hardnekkige blessures, bekeuringen wegens te hard rijden en een weddenschap met Sifan Hassan.