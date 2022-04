Judoka Frank de Wit direct klaar op EK na nederlaag tegen nummer 230 van de wereld

Bij de vrouwen verloor debutante Joanne van Lieshout in de klasse tot 63 kilogram in de eerste ronde van de Roemeense Florentina Ivanescu. Geke van den Berg won in dezelfde klasse in haar eerste partij van Anastasiia Antipina uit Oekraïne. In de klasse tot 70 kilogram won regerend Europees kampioene Sanne van Dijke in haar eerste partij van de Belgische Gabriella Willems. Hilde Jager versloeg in die klasse Jovana Buncic uit Servië in haar eerste duel.