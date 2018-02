Judoka Franssen grijpt naast medaille in Parijs

Dafne Schippers kent keurige opener van het indoorseizoen

20:54 Atlete Dafne Schippers is haar indoorseizoen begonnen met een degelijke tijd op de 60 meter. De Utrechtse snelde bij wedstrijden in Gent naar 7,17 in de series. Ze dook daarmee ruim onder de limiet voor de WK indoor, begin maart in Birmingham.