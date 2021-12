Judoka Kim Polling is zwanger: ‘Ik kan niet wachten om je met onze kleine aan te moedigen en te zien winnen’

Tiger Woods sluit rentree niet uit: ‘Maar ik ben nog niet eens halverwege het revalida­tie­pro­ces’

Golficoon Tiger Woods sluit na zijn zware auto-ongeluk in februari een rentree op de PGA Tour niet uit. ,,Ik zal nooit meer fulltime in het circuit in actie komen, maar het is zeker realistisch dat ik ooit weer op de Tour ga spelen. Dat zal een kwestie van zorgvuldig uitkiezen worden”, liet de 45-jarige Amerikaan weten in een interview met Golf Digest.

