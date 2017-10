Judoka Polling pakt derde nationale titel

Ook Guusje Steenhuis (+78 kg) en Michael Korrel (+100 kg) voldeden aan de verwachtingen. Laatstgenoemde prolongeerde zijn Nederlandse titel. In de slotfase was hij via een houdgreep te sterk voor Jelle Snippe. ,,Bij voorbaat weet je waar je hoort te staan, maar je moet het toch maar weer doen. Ik ben blij dat ik het heb kunnen laten zien", liet Korrel weten. Steenhuis won haar derde Nederlandse titel, deze keer in een hogere gewichtsklasse.



Frank de Wit pakte zijn eerste Nederlandse titel bij de senioren (-90 kg). Hij won in de finale op ippon van Bas van Empelen. ,,Als je meedoet wil je wel het beste uit jezelf halen. Ik deed niet mee in mijn eigen gewichtsklasse maar wilde wel graag voor een medaille gaan en dat is gelukt."