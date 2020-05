Judoka Savelkouls: ‘Olympisch kampioen? De droom is nu om te lopen zonder klapvoet’

Door Lisette van der Geest



Elke ochtend is er hoop bij Tessie Savelkouls. Na het wakker worden thuis in Arnhem gaat haar blik naar beneden, naar haar rechtervoet. Ze concentreert zich. En dan niets. Al wekenlang niets. Hoe vaak ze niet dacht: al kan ik alleen maar mijn kleine teen naar me toe halen. Een centimeter hooguit, of misschien een halve. Maar nee, steeds weer wijst haar voet omlaag.



Op 9 februari leek alles bij Savelkouls juist vooruit te wijzen. Ze is die dag in Parijs, bij de Grand Slam. De wedstrijd hoort bij haar route naar een droom die ze al jaren heeft: olympisch goud winnen in Tokio. Savelkouls is met afstand de beste Nederlandse in de klasse boven 78 kilogram, nagenoeg zeker van deelname aan de Olympische Spelen. Ze staat bij de eerste 10 op de olympische ranking. Haar vorm is groeiende. Na jarenlang blessureleed haalt ze in december de mooiste overwinning uit haar carrière, de Masters in Qingdao, een van de grootste judotoernooien. Dat smaakt naar meer.



Vol goede moed stapt ze in een afgeladen stadion in Parijs de achterste mat op, klaar voor haar eerste partij in de tweede ronde. Ze moet tegen een Française voor thuispubliek. Savelkouls komt een waza-ari, een punt, achter. Maar steeds schiet door haar hoofd: dit gaat niet slecht, het was geen ippon, de strijd is nog niet gestreden.