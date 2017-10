Judoka Savelkouls pakt goud in Abu Dhabi

Begin september greep Savelkouls bij de wereldkampioenschappen in Boedapest net naast brons. De Nederlandse judoploeg behaalde bij het prestigieuze toernooi in Abu Dhabi nog twee plakken. Marhinde Verkerk (klasse tot 78 kilogram) bereikte net als Savelkouls de eindstrijd, maar daarin moest ze haar meerdere erkennen in Natalie Powell. De Britse had eerder in de halve finale gewonnen van Guusje Steenhuis, die later wel de strijd om het brons won van de Hongaarse Abigel Erdelyi-Joo.



Frank de Wit had gisteren bij hetzelfde toernooi al goud behaald in de klasse tot 81 kilogram. Kim Polling veroverde toen zilver in de klasse tot 70 kilogram.